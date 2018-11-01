Мошенники прикинулись инвалидами и получили по полмиллиона

01.11.2018 10:22 371

Два жителя Ульяновского района получили инвалидность по поддельным документам, сообщила в четверг, 1 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Козельчане предоставили подложные документы о состоянии здоровья и добились пенсий по инвалидности. Выплаты они получали в 2011 и 2012 году. За это время им перечислили 572 и 569 тысяч рублей.

Лжеинвалидов будут судить за мошенничество при получении выплат. Им грозит до двух лет.