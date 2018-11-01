Лжеродственница обманула пенсионерку на 200 тысяч

01.11.2018 09:36 64

Пожилая женщина отдала лжеродственнице деньги через несколько часов после знакомства, сообщила в четверг, 1 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Женщина подошла к пенсионерке на улице и заявила, что она — ее родственница из Москвы. Пенсионерка вспомнила, что в столице у нее только племянник. Незнакомка заверила, что она жена племянника.

Разговор дамы продолжили дома у старушке. «Жена племянника» пожаловалась, что ей через несколько часов надо заключить очень важную сделку, а денег на это нет. Тогда пенсионерка отдала лжеродственнице свои накопления — 200 тысяч рублей.

На следующий день бабушка поняла, что обманщица скрылась с ее деньгами и обратилась в полицию.