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Нелегальных мигрантов брали с ОМОНом на обувной фабрике

01.11.2018 08:36 0 349
Нелегальных мигрантов брали с ОМОНом на обувной фабрике

Полицейские входили на территорию обувного цеха в Белоусово Жуковского района при поддержке ОМОНа Росгвардии, сообщила в среду, 31 октября, пресс-служба областного УМВД.

На обувной фабрике мигранты шили обувь известных брендов. Незаконно на фабрике трудились приезжие из Китая и стран ближнего зарубежья.

Полицейские составили акты на 22 человек. Часть приезжих работала без разрешения, часть нарушила режим пребывания в России.

Одного китайца сразу выдворили домой. Полицейские проверяют, насколько законно в целом работали обувные цеха.


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