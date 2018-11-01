Нелегальных мигрантов брали с ОМОНом на обувной фабрике

01.11.2018 08:36 349

Полицейские входили на территорию обувного цеха в Белоусово Жуковского района при поддержке ОМОНа Росгвардии, сообщила в среду, 31 октября, пресс-служба областного УМВД.

На обувной фабрике мигранты шили обувь известных брендов. Незаконно на фабрике трудились приезжие из Китая и стран ближнего зарубежья.

Полицейские составили акты на 22 человек. Часть приезжих работала без разрешения, часть нарушила режим пребывания в России.

Одного китайца сразу выдворили домой. Полицейские проверяют, насколько законно в целом работали обувные цеха.