Прокуратура вернула Боровскому району похищенные земли

31.10.2018 18:22 206

В Боровске орудовала преступная группа, совершавшая мошеннические действия с земельными участками. Своими действиями они причинили Боровскому району Калужской области ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.

В сентябре 2017 года преступники были осуждены и отправились отбывать сроки за решеткой. Прокуратуре района предстояло вернуть похищенные участки муниципальному образованию.

В результате работы, проведенной прокуратурой, 19 земельных участков стоимостью более 9 миллионов рублей были возвращены в муниципальную собственность, а также Боровскому району был возмещен ущерб, причиненный преступлениями, на общую сумму более 5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства.