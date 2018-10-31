Более 600 000 заплатил виновник ДТП за возврат своего железного коня

31.10.2018 18:07 74

Жительница Кировского района пострадала в автомобильной аварии и пыталась взыскать с виновника компенсацию морального вреда.

Однако автолюбитель расплачиваться не торопился, и в дело вмешались судебные приставы.

Должника не испугал ни запрет выезда за границу, ни запрет на регистрационные действия с его недвижимостью и автомобилем марки «Renault Logan», наложенные приставами, но когда его железного коня отдали на реализацию, поспешил расплатиться.

Мужчина, чтобы вернуть себе машину, полностью погасил 592 000 рублей долга за моральный вред в пользу пострадавшей в ДТП женщины, и 41 000 рублей исполнительного сбора, сообщает пресс-служба областного УФССП.