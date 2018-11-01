Почти два миллиона задолжало работникам предприятие Мосальского района

01.11.2018 08:00 238

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Прокуратура района вмешалась и вынесла представление нерадивому директору. В результате 52 человека получили заработанное в полном объеме.

За сентябрь текущего года задолженность компании перед коллективом составила 1 900 000 рублей.

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