«Шкода» перевернулась в Износковском районе

31.10.2018 14:37 325

Сегодня, 31 октября, около полудня в Износковском районе произошло ДТП.

У деревни Фотьяново автомобиль «Шкода», водитель которого не рассчитал свои силы на гололеде, слетел в кювет и опрокинулся.

Спасатели ГУ МЧС по Калужской области сообщают об одном пострадавшем человеке, тяжесть полученных им травм и обстоятельства происшествия уточняются.