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Вместо социальных услуг калужские льготники выбирают деньги

01.11.2018 07:00 0 222
Вместо социальных услуг калужские льготники выбирают деньги

Отделение ПФР по Калужской области 31 октября сообщило, что из 167 751 льготника, имеющего право на социальные услуги, более половины отказались от них в пользу денежных выплат.

Набор социальных услуг включает в себя: лекарственные препараты на сумму 828,14 рубля, санаторные путевки на 128,11 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на 118,94 рубля в месяц.

Денежный же эквивалент набора социальных услуг в 2018 году составляет 1075,19 рубля в месяц.


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