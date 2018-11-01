Вместо социальных услуг калужские льготники выбирают деньги

01.11.2018 07:00 222

Отделение ПФР по Калужской области 31 октября сообщило, что из 167 751 льготника, имеющего право на социальные услуги, более половины отказались от них в пользу денежных выплат.

Набор социальных услуг включает в себя: лекарственные препараты на сумму 828,14 рубля, санаторные путевки на 128,11 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на 118,94 рубля в месяц.

Денежный же эквивалент набора социальных услуг в 2018 году составляет 1075,19 рубля в месяц.