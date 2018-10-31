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В школах Барятинского района незаконно работали подростки

31.10.2018 21:00 0 152
В школах Барятинского района незаконно работали подростки

Прокуратура на днях завершила проверку соблюдения трудового законодательства в Барятинском районе.

В ходе проверки выяснилось, что в Барятинской и Асмоловской средних школах в свободное от учебы время по срочным трудовым договорам работали несовершеннолетние.

Однако руководство школ, в нарушение требований Трудового кодекса, трудовые книжки подросткам не оформило и записи в них о приеме на работу не произвели. После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, а должностные лица строго предупреждены, сообщает пресс-служба ведомства.


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