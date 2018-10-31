В Перемышле работникам не доплатили почти три с половиной миллиона рублей

31.10.2018 20:00 219

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После проверки, прокуратура района вынесла руководителю организации предписание, которое было выполнено: задолженность перед работниками погашена полностью, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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