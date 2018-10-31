Школьники провели дорожную акцию на пешеходных переходах

Юные инспекторы движения «Дозор» совместно с полицией Козельска в рамках социального проекта «Сохрани жизнь!» провели на днях профилактическую акцию, направленную на уменьшение количества ДТП на пешеходных переходах, сообщает УГИБДД по Калужской области.
Ребята краской нанесли предупреждающую надпись перед пешеходными переходами: «СНИМИ НАУШНИКИ! ВОЗЬМИ РЕБЕНКА ЗА РУКУ! СОХРАНИ ЖИЗНЬ!». Так юные инспекторы обратились к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дорогах.
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