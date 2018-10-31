Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 31 октября
$ 65.77 0.04
74.79 0.25
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Школьники провели дорожную акцию на пешеходных переходах

31.10.2018 19:00 0 154
Школьники провели дорожную акцию на пешеходных переходах

Юные инспекторы движения «Дозор» совместно с полицией Козельска в рамках социального проекта «Сохрани жизнь!» провели на днях профилактическую акцию, направленную на уменьшение количества ДТП на пешеходных переходах, сообщает УГИБДД по Калужской области.

Ребята краской нанесли предупреждающую надпись перед пешеходными переходами: «СНИМИ НАУШНИКИ! ВОЗЬМИ РЕБЕНКА ЗА РУКУ! СОХРАНИ ЖИЗНЬ!». Так юные инспекторы обратились к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дорогах.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

В школах Барятинского района незаконно работали подростки 31.10.2018 21:00

В Перемышле работникам не доплатили почти три с половиной миллиона рублей 31.10.2018 20:00

Прокуратура вернула Боровскому району похищенные земли 31.10.2018 18:22

Более 600 000 заплатил виновник ДТП за возврат своего железного коня 31.10.2018 18:07

«Шкода» перевернулась в Износковском районе 31.10.2018 14:37

Полигон ТБО в деревне Тимашово захватит жилую зону 31.10.2018 14:29

За минувшие сутки на дорогах области пострадали 10 человек 31.10.2018 12:15

Сирота получит право на жилье с помощью прокуратуры 31.10.2018 11:57

Укравшую планшет воровку нашли, а гаджет ищут 31.10.2018 11:36

Калужане украли из подъезда дверь, но быстро попались 31.10.2018 10:44


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

Технологии будущего – уже в Калуге: домофон через смартфон, говорящие видеокамеры и прозрачное ЖКХ

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Малоярославце

Калужане потратили по миллиону минут мобильной связи от «Ростелекома»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Новости партнеров

Дзюба раскритиковал судейство в выигранном матче «Зенита»

ЖК «Эталон-Сити» - обзор, отзывы покупателей и мнения жильцов

Где купить качественный дизайнерский стол

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.