За минувшие сутки на дорогах области пострадали 10 человек

31.10.2018 12:15 53

За прошедшие сутки на территории Калужской области в 5 авариях 10 человек получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 2844 нарушения Правил дорожного движения: из них 7 случаев нетрезвого вождения, 36 нечитаемых регистрационных номеров на автомобилях и 4 нарушения правил перевозки детей.

Кроме того, ПДД вчера нарушили 66 пешеходов, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.