Сирота получит право на жилье с помощью прокуратуры

Калужанка обратилась в прокуратуру с просьбой о помощи, сообщила 31 октября пресс-служба ведомства.
Женщина с раннего детства находилась на полном государственном обеспечении, так как местонахождение ее родителей было неизвестно.
Желая получить жилье, женщина обратилась в министерство труда и социальной защиты с просьбой включить ее в список лиц из числа детей, ставшихся без попечения родителей. Но так как соответствующих документов не было найдено, ей отказали.
Так как заявительница действительно росла сиротой, но не имеет подтверждающих документов, прокуратура направила в областной суд заявление об установлении этого факта. После положительного решения суда женщина сможет получить жилье.
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