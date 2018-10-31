Укравшую планшет воровку нашли, а гаджет ищут

31.10.2018 11:36 132

На днях житель Кирова, собираясь за покупками, оставил планшет известной марки в камере хранения сетевого магазина и, вернувшись из торгового зала, не обнаружил его на месте. Мужчина обратился в полицию.

Стражи порядка опросили персонал и посетителей магазина и установили похитительницу гаджета. Одна из покупательниц забирала свои вещи из камеры хранения и увидела, что одна из ячеек не заперта на замок. Полюбопытствовав, девушка обнаружила там планшет. Забрав находку себе, она уехала в Москву, сразу сменив в планшете симку.

Полиция возбудила уголовное дело о краже, воровке грозит до пяти лет тюрьмы, а планшет до сих пор ищут, сообщает пресс-служба регионального УМВД.