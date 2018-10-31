Калужане украли из подъезда дверь, но быстро попались

31.10.2018 10:44 267

На днях двое калужан решили обокрасть соседа, который поставил новую входную дверь, а старую еще не успел вывезти.

Дождавшись ночи, они забрали дверь, стоявшую на лестничной площадке и, срезав металлические пластины, сдали их в скупку.

Полиция раскрыла преступление по горячим следам, сообщает пресс-служба УМВД Калуги. Похитители двери, причинившие хозяину ущерб на 10 000 рублей, ждут суда под подпиской о невыезде.