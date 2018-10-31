Шесть лет тюрьмы светит воришке за 19 аккумуляторов

31.10.2018 10:31 268

На днях полиция задержала 29-летнего калужанина, который специализировался на краже аккумуляторов из грузовиков.

Всего следственные органы насчитали 11 краж: с августа 2017 по июнь 2018 калужане жаловались на пропажу батарей из припаркованных автомобилей. Выбирая грузовик без сигнализации, вор вскрывал капот машины заранее подготовленными инструментами и, под покровом ночи, вынимал аккумуляторы, которые затем сдавал в скупку. Всего за ним числится 19 украденных батарей на сумму 153 000 рублей.

Предприимчивого калужанина взяли под стражу, ему светит до шести лет тюрьмы, сообщает калужское областное управление МВД.