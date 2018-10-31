В Малоярославце сгорел большегруз

31.10.2018 09:40 374

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На улице Заречной вспыхнул большегруз «Хово». Вызванные противопожарные службы МЧС Калужской области ликвидировали пожар, сообщила пресс-служба ведомства. Направленный на место инспектор разберется в причинах возгорания.

В ночь на 31 октября в Малоярославце загорелся грузовик.

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