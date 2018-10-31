48 000 рублей потеряла калужанка, поверив мошеннику

Полиция Калужской области в среду, 31 октября, ещё раз напомнила жителям региона: мошенничество с банковскими картами проходит сейчас так мастерски, что люди не сразу замечают кражу.
Так, калужанка разместила объявления о предоставлении своих услуг в качестве сиделки. Вскоре позвонил клиент, ищущий сиделку для престарелой мамы. Обсудив условия, мужчина решил заранее оплатить услугу, сославшись на занятость, и попросил сообщить ему лицевой счет банковской карты сиделки для внесения предоплаты в 6000 рублей. Доверчивая женщина не только предоставила ему реквизиты карты, но и пошла в банк, где осуществила все манипуляции по вводу необходимых паролей, которые клиент дал ей по телефону.
В итоге с карты калужанки было списано 48 000 рублей.
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