Молодые люди похитили ворота с фермы

31.10.2018 09:03 220

На днях двое молодых людей, сговорившись, срезали железные ворота и швеллеры с ангара фермерского хозяйства в Перемышльском районе.

Вывезя металл на грузовике и сдав его в скупку, парни вырученные деньги потратили.

Личности похитителей полиция установила по горячим следам. Молодые люди во всем сознались и, возместив фермерам ущерб в 47 000 рублей, ждут суда, сообщает пресс-служба УМВД области.