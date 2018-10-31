Сбежавшего из-под суда искали больше года, но нашли и посадили

31.10.2018 08:51 306

40-летнего жителя Малоярославецкого района ждал суд за причинение легкого вреда здоровью. Однако заседание подсудимый проигнорировал и пропал из поля зрения правоохранительных органов, сообщает 31 октября пресс-служба УМВД по Калужской области. За неявку в суд полиция изменила гражданину меру пресечения с подписки о невыезде на арест и начала его искать.

Но ни сотрудники пропавшего, ни его родня не могли помочь следствию, так как мужчина на связь не выходил. Тем не менее, его нашли: сбежавший из-под суда гражданин уехал в далекий регион и успел уже обзавестись семьей и устроиться на работу, когда за ним пришли и поместили в изолятор.

Мужчину ждет новый суд, дожидаться которого он будет под арестом.