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6 уголовных дел завели на 17-летнего рецидивиста

31.10.2018 08:39 3 1908
6 уголовных дел завели на 17-летнего рецидивиста

17-летний калужанин, ранее неоднократно судимый, на днях задержан за серию краж из сетевых магазинов.

Выбрав приглянувшийся товар, юноша клал его в рюкзак и шел к выходу, минуя кассу. При этом он выбирал продукты и напитки на сумму не более 2500 рублей. Полиция возбудила шесть уголовных дел по эпизодам краж из магазинов и продолжает расследование, сообщает пресс-служба областного УМВД.


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