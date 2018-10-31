6 уголовных дел завели на 17-летнего рецидивиста

31.10.2018 08:39 1908

17-летний калужанин, ранее неоднократно судимый, на днях задержан за серию краж из сетевых магазинов.

Выбрав приглянувшийся товар, юноша клал его в рюкзак и шел к выходу, минуя кассу. При этом он выбирал продукты и напитки на сумму не более 2500 рублей. Полиция возбудила шесть уголовных дел по эпизодам краж из магазинов и продолжает расследование, сообщает пресс-служба областного УМВД.