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В Обнинске прошел День борьбы с инсультом

30.10.2018 20:00 1 106
В Обнинске прошел День борьбы с инсультом

В Калужской области на днях стартовала Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с инсультом. Цель акции - проведение просветительской кампании с населением, направленной на создание представления о факторах риска возникновения инсульта, мерах его профилактики и системе распознания признаков данного состояния.

В Обнинске представители движения «Волонтеры-медики» опрашивали население о данном заболевании, обучали навыкам распознания признаков инсульта и обучали оказанию первой помощи.

Пожилые люди были достаточно хорошо информированы о признаках и последствиях инсульта, а молодым пришлось напомнить о данной проблеме, сообщает пресс-служба городской администрации.

 


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