В Обнинске прошел День борьбы с инсультом

30.10.2018 20:00 106

В Калужской области на днях стартовала Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с инсультом. Цель акции - проведение просветительской кампании с населением, направленной на создание представления о факторах риска возникновения инсульта, мерах его профилактики и системе распознания признаков данного состояния.



В Обнинске представители движения «Волонтеры-медики» опрашивали население о данном заболевании, обучали навыкам распознания признаков инсульта и обучали оказанию первой помощи.



Пожилые люди были достаточно хорошо информированы о признаках и последствиях инсульта, а молодым пришлось напомнить о данной проблеме, сообщает пресс-служба городской администрации.