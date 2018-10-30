В Обнинске прошел День борьбы с инсультом

В Калужской области на днях стартовала Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с инсультом. Цель акции - проведение просветительской кампании с населением, направленной на создание представления о факторах риска возникновения инсульта, мерах его профилактики и системе распознания признаков данного состояния.
В Обнинске представители движения «Волонтеры-медики» опрашивали население о данном заболевании, обучали навыкам распознания признаков инсульта и обучали оказанию первой помощи.
Пожилые люди были достаточно хорошо информированы о признаках и последствиях инсульта, а молодым пришлось напомнить о данной проблеме, сообщает пресс-служба городской администрации.
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