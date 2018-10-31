Пенсионеры Юхновского района сыграли в КВН

31.10.2018 07:00 214

Среди пенсионеров Юхновского района на днях прошел КВН на тему «Комсомол не просто возраст! Комсомол – моя судьба». Артистам и зрителям тема была близка, ведь большинство из них - комсомольцы 60-70-х годов.

Команды соревновались в конкурсах: разминка «Шутки на все времена», стэм «На пенсии жить хорошо» и прочих.

Непросто было жюри выбрать лучшую команду, отметили всех: команда Юхнова «Сделаны в СССР, сделаны по ГОСТу» признана самой эрудированной, Беляевская «Тряхнем стариной» – артистичной, а Чемодановская «Отряд им. К.А. Тимирязева» – творческой, именно ей достался переходящий кубок, сообщила пресс-служба областного ПФР.