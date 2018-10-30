В столкновении двух иномарок в Обнинске пострадал человек

30.10.2018 15:53 178

Сегодня, 30 октября, около 14 часов дня в Обнинске столкнулись две иномарки.

На улице Королева дорогу не поделили автомобили «Ниссан» и «Киа Рио». В аварии пострадал человек. Прибывшие на месте медики оказали ему помощь.

Обстоятельства ДТП и информация о тяжести полученных пострадавшим травм в настоящий момент уточняются, сообщает пресс-служба областного МЧС.