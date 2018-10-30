82-летнего пешехода сбили на переходе в центре Калуги

30.10.2018 14:39 489

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37-летняя женщина за рулем автомобиля «Рено», поворачивая к площади Мира, совершила наезд на 82-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть по переходу.

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