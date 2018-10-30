Девушку сбили на пешеходном переходе

30.10.2018 14:28 49

Вчера, 29 октября в Калуге на автодороге «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» сбили пешехода.

Водитель автомашины «Субару», двигаясь со стороны улицы Секиотовская в направлении Калашникова хутора, совершил наезд на 29-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девушка получила многочисленные травмы и была госпитализирована, сообщает УМВД России по г. Калуге.