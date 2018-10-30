За минувшие сутки на дорогах области пострадали 5 взрослых и один ребенок

30.10.2018 14:11 59

Вчера, 29 октября, в области в 5 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 6 человек, среди них один ребенок.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 10433 нарушения Правил дорожного движения. Так, 11 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения, 32 автолюбителя имели нечитаемые регистрационные знаки, а 4 человека перевозили детей без специальных удерживающих устройств.

Кроме того, 65 пешеходов попались на нарушении правил дорожного движения, сообщил отдел пропаганды ГИБДД области.