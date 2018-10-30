Легковушка и грузовик слетели с дороги после аварии

30.10.2018 13:12 346

Сегодня, 30 октября, около 9 часов утра в Боровском районе произошло ДТП.

На 411 километре автодороги А-108. «Фольксваген поло» столкнулся с большегрузом «Рено Премиум». Оба автомобиля улетели в кювет со скользкой дороги.

В результате аварии пострадал человек. Подробности происшедшего уточняются, сообщает пресс-служба Калужского МЧС.