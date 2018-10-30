День правовой грамотности прошел в Калуге

30.10.2018 11:18 152

День правовой грамотности в сфере трудовых отношений, приуроченный к ярмарке вакансий, прошел на днях в Калуге.

В этот день работники прокуратуры и специалисты Государственной инспекции труда консультировали калужан по вопросам трудового законодательства. В частности, горожан интересовали вопросы оформления на работу, начисления зарплаты, пенсии и охраны труда.

Соблюдение законности в сфере трудового законодательства остается одним из основных направлений надзорной деятельности прокуратуры Калужской области, сообщает пресс-служба ведомства.