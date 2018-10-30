188 единиц взрывчатки обезвредили саперы

30.10.2018 10:49 323

Вчера, 29 октября, саперы трижды проводили обезвреживание взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Уничтожение опасных находок проводилось по трем адресам: на улице Хрустальной в Калуге, в экспертно-криминалистическом центре областного УМВД по улице Тульской дом 70 и в поле Юхновского района.

Всего уничтожено 188 единиц: ручные и противотанковые гранаты, детонаторы, запалы и капсюли, минометная мина, а также более полутора килограмм взрывчатого вещества.