Инвалидов кормили некачественной кашей

30.10.2018 19:00 163

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Калужской области проверили питание в Реабилитационном центре для инвалидов, сообщила 30 октября пресс-служба ведомства.

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