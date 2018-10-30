В Боровске один сотрудник украл у другого телефон прямо на работе

30.10.2018 09:08 137

Начальник службы безопасности Боровского предприятия заявил в полицию о краже телефона у его сотрудника.

Воришкой оказался работник организации, который дождался, пока коллега отойдет с рабочего места, и похитил его телефон стоимостью более 45 000 рублей.

Теперь он будет отвечать за кражу перед судом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.