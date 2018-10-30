Продавщица обокрала хозяина торговой точки на 30 000 рублей

30.10.2018 08:39 137

В торговом центре Обнинска обнаружили пропажу денег.

В Ходе расследования полиция выявила воровку, присвоившую более 30 000 рублей, ей оказалась продавщица. Имея свободный доступ к ящику с выручкой, женщина распоряжалась ею по своему усмотрению.

Согласно уголовному кодексу, за подобное хищение продавщице полагается до двух лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску.