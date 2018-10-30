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Воришка сдал на металл бабушкины трубы

30.10.2018 08:37 0 138
Воришка сдал на металл бабушкины трубы

Барятинская пенсионерка пожаловалась в полицию на пропажу 128 металлических труб с ее участка.

Полиция задержала похитителя: им оказался 23-летний житель Сухиничей, ранее судимый за аналогичные преступления. Украв трубы, парень сдал их в пункт приема металлолома, нанеся бабушке ущерб на 19 000 рублей.

Воришка готовится ответить за кражу, находясь под подпиской о невыезде, меру наказания определит суд, сообщает МОМВД России «Кировский».


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