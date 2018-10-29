Гололед и сильный ветер прогнозируют в области

29.10.2018 19:02 510

В ближайшие часы понедельника, 29 октября, погода существенно ухудшится в Калужской области.

По опубликованному пресс-службой областного управления МЧС России в регионе будут порывы северо-восточного ветра 12-17. Местами гололед, на дорогах гололедица.

Жителей региона призывают без крайней необходимости не покидать дома. Если же пришлось выйти из дома, то стоит быть внимательными и острожными. При подъеме по лестницам использовать перила. Помнить, что тормозной путь автомобилей при гололеде увеличивается.