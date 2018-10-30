Серийный угонщик не смог украсть «пятнашку»

30.10.2018 08:00 183

Жительница Козельска на днях написала заявление в полицию, что неизвестный пытался угнать ее ВАЗ-2115. Автоледи нашла на машине характерные повреждения, говорящие что кто-то пытался вскрыть машину.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам нашли подозреваемого, сообщила пресс-служба областного УМВД. Им оказался молодой человек, который уже сидел за воровство машин. Но справиться с «пятнашкой» серийному угонщику не удалось.

Его будут судить за попытку кражи авто. Полицейские расследуют его возможную причастность к другим угонам.