Лесокомбинат заставят прибраться через суд

30.10.2018 07:00 196

От чернышенского лесокомбината требуют навести порядок на лесоповале в Думиничском районе, сообщила в понедельник, 29 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

При заготовке леса предприятие сложило порубочные остатки в кучи и валы рядом с живыми деревьями. Складированная древесина не отделена минерализованной полосой от леса, места рубок от остатков убирают не сразу.

Прокурор потребовал устранить нарушения. Но за месяц предприятие не приняло мер для наведения порядка. Теперь дело будет рассматриваться в суде.