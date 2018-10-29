Должника вынули заплатить почти 260 тысяч налогов

29.10.2018 21:08 56

Житель Дзержинского района задолжал по налогам, сборам и пени за просрочку 259 тысяч рублей, сообщила в понедельник, 29 октября, пресс-служба областного управления судебных приставов.

Приставы запретили мужчине выезд за границу и уже через неделю должник пришел в отдел и полностью погасил задолженность. Ограничение на выезд для него сняли.

Дело закрыто.