Электричество отключат в бору

29.10.2018 17:56 148

Во вторник, 30 октября, плановые работы пройдет на оборудовании, обеспечивающем здания в коттеджном поселке в калужском бору, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 9:00 до 18:00 света не будет в

п.Сосновый Бор 1,2,3

После окончания работ электроэнергию подключат.

Поселок сосновый бор расположен в черте Калуги между Анненками и Мстихино.