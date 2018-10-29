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Калужские спортсмены-бойцы завоевали два золота на первенстве мира

29.10.2018 19:00 0 138
Калужские спортсмены-бойцы завоевали два золота на первенстве мира

Первенство мира по универсальному бою среди юношей-девушек 15-17 лет прошло на минувшей неделе в Медыни, сообщило областное министерство спорта.

Калужские спортсмены взяли две золотых медали: Виктория Глуховская победила в весовой категории 52 кг, Никита Кузин в весе 80 кг.

Екатерина Мороз получила серебро в весе 48 кг. Анастасия Лукина бронзу в этом же весе.


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