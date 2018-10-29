Пристав за 20 тысяч закрыла дело о кредите

29.10.2018 17:28 376

Судебного пристава-исполнителя подозревают в прекращении производства за взятку, сообщила в понедельник, 29 октября, пресс-служба калужского областного следственного комитета.

Сотрудники комитета считают, что летом этого года пристав получила от должника 20 тысяч рублей за закрытие дела о банковском кредите.

Следователи проводят допросы свидетелей, производят обыски, выемки и другие следственные действия.