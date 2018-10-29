Тараканов и паутину нашли в пекарне в Балабаново

29.10.2018 14:29 156

ООО «Чибис», которое в том числе поставляет хлеб для детских учреждений, проверили в Балабаново, сообщила в понедельник, 29 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

Цех в момент проверки был в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. В пекарне нашли тараканов, паутину. Условий для соблюдения персоналом санитарно-гигиенических требований не было. Стены и потолок было не промыты, при этом их и нельзя вымыть, так как они частично сделаны из немоющихся материалов.

Муку хранили вместе с непищевыми продуктами. Хлеб в лабораторию для проверки фирма не предоставляла, что нарушает контракт на поставку продукции детям.

В отношении общества завели два дела: о несоблюдении технических условий и нарушении санитарно-гигиенических требований.