Почти 100 человек госпитализировали с простудой за неделю

29.10.2018 12:30 358

94 жителя области попали в больницу на прошлой неделе из-за простуды. Это на 14 больше, чем на позапрошлой, сообщил областной Роспотребнадзор.

Заболеваемость ОРВИ потихоньку растет. За неделю простыли 5789 человек - на 3,6% больше случаев, причем активнее болеют взрослые и дети дошкольного возраста.

Эпидемический порог в области не превышен, а вот в Калуге иная ситуация. Здесь простудились 88,5 человека на каждую тысячу, что выше эпидпорога.

Грипп в регионе не зарегистрирован.