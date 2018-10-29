Дом сгорел в Боровске на Калужской улице

29.10.2018 12:07 310

Частный дом загорелся в понедельник, 29 октября, на Калужской улице в Боровске.

Пожар произошел в 8:27 утра. Здание потушили 13 сотрудников МЧС на 3 автомашинах. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Точный адрес возгорания спасатели не называют. Судя по фотографиям, пожар произошел недалеко от старого здания, но в современном жилом доме.