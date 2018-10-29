Юноша на «пятнашке» объезжал дорожные работы и протаранил «Ладу»

29.10.2018 14:36 261

ВАЗ-21150 и «Лада» столкнулись в субботу, 27 октября, на калужской улице Тульской у дома №177.

В 21:08 19-летний водитель «пятнашки» выехал на встречную полосу, и произошло столкновение с «Ладой», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Молодой человек получил травмы различной степени тяжести.

Судя по фото с места, на «встречку» автолюбитель выехал, чтобы объехать дорожные работы.