Водитель легковушки сбил пешехода, который шел по краю дороги

29.10.2018 13:28 240

Пешеход попал под колеса автомобиля в субботу, 27 октября, в поселке Росва на улице Пролетарской.

В 19:55 26-летний мужчина шел по краю дороги на улице. В этот момент его сбил водитель на «Дэу», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.