Водитель «Шевроле» неудачно развернулся и сбил женщину

29.10.2018 12:47 308

41-летняя женщина попала под машину на перекрестке Пухова и Чичерина в Калуге вечером в пятницу, 26 октября.

По предварительным данным инспекторов, водитель на «Шевроле» разворачивался и задел переходившего дорогу по «зебре» пешехода.

Женщина получила травмы, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД.