Пожилого пешехода сбили на Московской

29.10.2018 11:22 234

69-летний мужчина оказался под колесами машины на перекрестке улиц Московской и Бутома в Калуге в пятницу, 26 октября.

Водитель «Киа» поворачивал налево и не пропустил переходившего на «зеленый» пенсионера, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

Пешеход получил травмы различной степени тяжести.