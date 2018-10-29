Ребенок пострадал при столкновении иномарки и УАЗика в Обнинске

29.10.2018 10:32 67

«Хендай» и УАЗ столкнулись в пятницу, 26 октября, в Обнинске на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Цветкова.

По предварительным данным, водитель «Хендай акцент» поворачивал налево на зеленый, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Он не пропустил ехавший прямо отечественный внедорожник.

В результате столкновения пострадала 14-летняя девочка, ехавшая в иномарке.