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Юноша привозил фальшивые пятитысячные из Москвы в Калугу

29.10.2018 12:24 1 599
Юноша привозил фальшивые пятитысячные из Москвы в Калугу

24-летнего распространителя фальшивых пятитысячных «взяли» в Калуге, сообщила в понедельник, 29 октября, пресс-служба областного УМВД.

Молодой приезжий из страны ближнего зарубежья привозил фальшивки из Москвы. За несколько дней он посетил ряд магазинов и ресторанов в областном центре. Расплачивался мужчина подделками, причем в ресторанах заказывал дорогие блюда. Требовал сразу счет и не дожидался, пока еду приготовят.

По месту жительства мужчины нашли еще 9 купюр. Сколько он успел распространить, не уточняется.

Мигранту грозит до 8 лет колонии и штраф до миллиона рублей.


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